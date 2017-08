Age of Empires IV annunciato alla Gamescom con un trailer

Per chiudere in bellezza la diretta streaming che celebra i vent'anni diha annunciato, nuovo capitolo dello storico strategico in tempo reale. Il gioco verrà realizzato da, lo stesso studio dietro Company of Heroes, Dawn of War e Homworld.

Sebbene il trailer mostrato non contenga sequenze di gameplay, le rappresentazioni su tela di diverse guerre in altrettanti periodi storici saranno certamente bastate a mandare i fan del franchise in visibilio. Le civiltà raffigurate comprendono Romani, Britannici, Nativi Americani e Giapponesi, che con ogni probabilità appariranno nel nuovo titolo.

In aggiunta, è stato annunciato che Age of Empires II e Age of Empires III riceveranno lo stesso trattamento riservato a Age of Empires Definitive Edition, in uscita il 19 ottobre.