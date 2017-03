Destiny: Era di Trionfo sarà l'ultimo evento; primi dettagli sul sequel

Tramite un post sul blog ufficiale del gioco,ha annunciato l'arrivo di, ultimo evento a cui potranno partecipare i giocatori di, in arrivo entro la fine di marzo. La software house terrà un livestream l'8 marzo con cui diffonderà tutte le informazioni del caso.

Il 15 e 22 marzo, inoltre, Bungie diffonderà maggiori informazioni anche sui Rituali Settimanali e sull'update di bilanciamento dell'Era del Trionfo.

Bungie ha infine voluto chiarificare alcune questioni riguardanti Destiny 2: essendo un vero e proprio sequel, gli equipaggiamenti, gli oggetti, le armi, ma anche i mondi da esplorare e le storie da narrare saranno differenti, e i giocatori non possono sperare di trasferire nel sequel quanto guadagnato nel primo capitolo. Tuttavia, non tutto andrà perduto in quanto "classe, razza, sesso, faccia, capelli e segni saranno preservati per ogni personaggio che ha raggiunto il livello 20 e ha completato la missione della storia "Il Giardino Nero". Anche gli account dei veterani verranno celebrati con varie onorificenze.



Restiamo in attesa di maggiori dettagli su Destiny 2 e sull'ultimo evento di Destiny: Era di Trionfo.