registra oggi una nuova sconfitta: il DMR protettivo fornito in favore della versione PC diè stato craccato dopo appena 10 giorni, ed il gioco è quindi ora liberamente scaricabile dai pirati.

Dopo i casi più eclatanti di Resident Evil 7, Mass Effect: Andromeda, Prey e RIME, quindi, anche l'action game in terza persona di Volition ha subito la stessa sorte. Al momento, la software house non ha commentato l'accaduto, e non sappiamo se a questo punto abbia intenzione di rimuovere definitivamente la protezione, ormai inutile.

Agents of Mayhem è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Qui, trovate la nostra recensione.