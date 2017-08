Agents of Mayhem: ecco il trailer di lancio del nuovo gioco di Volition

ha quest'oggi presentato il trailer di lancio di, nuovo stravagante shooter della software house autrice della serie di

Il filmato, che potete trovare in cima all'articolo, ci presenta delle frenetiche e concitate sequenze di gameplay, nel mentre ci permette di dare nuovamente uno sguardo ai bizzarri 12 agenti con cui potremo divertirci in-game.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Agents of Mayhem sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 18 agosto. Il gioco sarà ottimizzato per PlayStation 4 Pro; qui potete dare un'occhiata ad un trailer che ci illustra il sistema di swapping fra i personaggi.