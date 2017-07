Agents of Mayhem: gli artisti di DeviantArt disegnano gli eroi del gioco

ha annunciato una partnership con la più grande community artistica online al mondo, DeviantArt, che regalerà ai fan dell’arte e a quelli del gaming uno sguardo al mondo privato di

Deep Silver ha commissionato a 12 popolari artisti di DeviantArt la creazione di altrettanti simpatici ritratti degli agenti mentre passano il loro tempo libero quando non sono impegnati a salvare Seoul dai piani diabolici di Dr Babylon e Legion. Queste magnifiche nuove lavorazioni di ogni Agent of Mayhem saranno pubblicate in una hub esclusiva di DeviantArt per i prossimi 24 giorni. A giorni alterni, i fan avranno l’opportunità di osservare da vicino ognuna delle creazioni degli artisti di DeviantArt. Ogni artista ha catturato l’essenza delle vite private di ognuno degli agenti; alcuni si rilassano esercitando le loro abilità mentre altri hanno passatempi molto più particolari.

Di seguito puoi trovare l’elenco degli artisti con le relative date di pubblicazione delle loro creazioni:

24 Luglio syncmax

26 Luglio GUWEIZ

28 Luglio Claparo-Sans

30 Luglio elsevilla

1 Agosto larienne

3 Agosto TamberElla

5 Agosto Cglas

7 Agosto NanFe

9 Agosto Valentina-Remenar

11 Agosto Table-Taffy-Studios

13 Agosto GENZOMAN

15 Agosto MartaNael

Agents of Mayhem è un action open-world single-player in terza persona per PS4, Xbox One e PC che sarà disponibile il 15 Agosto negli USA ed il 18 Agosto nel resto del mondo.