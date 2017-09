Agents of Mayhem: Il DLC Johnny Gat Agent è ora acquistabile da tutti

hanno annunciato che il DLC, inizialmente esclusiva di coloro che effettuarono il pre-ordine, può essere ora acquistato da tutti i giocatori di

Johnny Gat è il tredicesimo agente del gioco, e sarà subito riconoscibile da tutti i fan della saga Saints Row. Oltre al nuovo personaggio, che comprende un set unico di abilità e upgrade, il DLC include una missione esclusiva, una missione personale per Johnny Gat e nuove skin applicabili a veicoli, armi e personaggi.

Via lasciamo al trailer che introduce il nuovo personaggio, ricordandovi che Agents of Mayhem è disponibile dal mese di agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One.