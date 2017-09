Agents of Mayhem: licenziati oltre 30 dipendenti del team di sviluppo

, la software house dietro, ha licenziato oltre 30 membri dello studio nel corso di questa settimana, incluso il general manager Dan Cermak. Fino a poco tempo prima la compagnia contava all'incirca 200 dipendenti.

Questi licenziamenti sono arrivati a un mese di distanza dalla pubblicazione di Agents of Mayhem, action game open-world ambientato nello stesso mondo di Saints Row. Stando a quanto riferito dalle fonti, Deep Silver - publisher e società madre di Volition - non sarebbe rimasta soddisfatta dalle vendite di Agents of Mayhem, motivo che avrebbe spinto l'azienda a ridimensionare il personale della software house.

Al momento Deep Silver non ha fornito nessun commento sulla faccenda. A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli dal publisher.