Agents of Mayhem: nessun piano per portare il gioco su Switch

Questa mattina,ha annunciato la data di uscita di, in arrivo il 18 agosto su PlayStation 4, Xbox One e PC. E per quanto riguarda una possibile versione per Switch? A questa domanda rispondono gli sviluppatori di

Purtroppo, al momento non ci sono piani per portare il gioco sulla nuova console Nintendo, dunque il lancio di Agents of Mayhem resta confermato sulle tre piattaforme citate in apertura. Il gioco è un chiassoso sparatutto in terza persona ambientato nell'universo di Saints Row, titolo con il quale condivide la stessa filosofia di fondo, pur presentando numerose differenze per quanto riguarda il gameplay.