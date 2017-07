hanno pubblicato un nuovo trailer diincentrato sulla Firing Squad, squadra speciale di tiro composta da Oni, Kingpin e Scheherazade.

Agents of Mayhem sarà disponibile in Europa dal 18 agosto su PC, Xbox One e PlayStation 4, ottimizzato per PlayStation 4 Pro e Xbox One X. Al momento gli sviluppatori non hanno piani per portare il gioco su Nintendo Switch, ricordiamo inoltre che Johnny Gat di Saints Row sarà disponibile come bonus preorder.