Agents of Mayhem: il nuovo trailer è dedicato alla Franchise Force

: Questo lunedì ritorna il caos... gli agenti disi in un nuovo trailer del gioco. Dopo gli orrori della, il mondo è finito in rovina a causa dalla devastazione di Legion, organizzazione supercriminale, che ha portato l’oscurità dopo il suo passaggio.

Il caos combatte il male, un insospettabile gruppo d'elite di folli spesso instabili, armato con una varietà di pazzesche ed improbabili armi, opera sotto l’occhio vigile di Persephone Brimstone, ex tenente di Legion, ed il suo braccio destro Friday, per distruggere Legion ed il suo misterioso leader, Morningstar. Esplora la città di Seoul, con un team di tre agenti intercambiabili, ciascuno con il proprio look, il proprio senso dell'umorismo, le proprie armi e abilità.

Agents of Mayhem è un action open-world single-player in terza persona per PS4, Xbox One e PC che sarà disponibile il 15 Agosto negli USA ed il 18 Agosto nel resto del mondo.