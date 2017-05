Agents of Mayhem: il nuovo trailer mostra auto di lusso e frenetici scontri

hanno pubblicato un nuovo trailer di, nuovo titolo degli autori diin arrivo il 18 agosto in Europa su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.

Seoul è una grande città. Quando gli agenti non utilizzano le loro abilità di teletrasporto, non si arrampicano su imponenti grattacieli, non sono impegnati con i molti cantieri per riparare i danni causati da Devil’s Night in giro per la città, il modo migliore per perlustrare le strade è a bordo dei loro veicoli di lusso creati dal genio automobilistico dell'ARK, Quartermile.

Quartermile prende davvero sul serio il suo lavoro e tratta le vetture di lusso con l'amore e il rispetto che meritano. Come un bambino in un negozio di caramelle opera presso il Mayhem Motor, Quartermile dà dimostrazioni dettagliate dei suoi mezzi da combattimento ad alta sicurezza, seguiti da una prova scritta prima che gli agenti siano autorizzati a guidarne uno. Per lui è un insulto se gli agenti non hanno cura delle sue creazioni, ed è quello che accade solitamente.

Solo per divertimento, ogni vettura ha un AI per gli agenti per chiacchierare con loro mentre guidano. Dopo tutto, chi non desidererebbe una macchina parlante? Agents of Mayhem è un gioco d'azione open-world, single-player in terza persona per PS4, Xbox One, e PC che sarà disponibile il 15 Agosto negli USA e il 18 Agosto in Europa.