Agents of Mayhem: il nuovo trailer svela la data di uscita del gioco

: Questo lunedì arriva il Caos, perché i protagonisti disono tornati: wuando non erano impegnati a combattere Dr. Babylon o a creare i soliti disastri a Seoul, hanno voluto prepararsi per mostrarti un po’ di più chi sono e di cosa sono capaci nel nuovo trailer.

Dopo gli orrori della Devil’s Night, il mondo è finito in rovina a causa dalla devastazione di Legion, un' organizzazione supercriminale, che ha portato l’oscurità dopo il suo passaggio. C’è bisogno di eroi. Abbiamo gli Agents of Mayhem. Il caos combatte il male, un insospettabile gruppo d'elite di folli spesso instabili, armato con una varietà di pazzesche ed improbabili armi, opera sotto l’occhio vigile di Persephone Brimstone, ex tenente di Legion, ed il suo braccio destro Friday, per distruggere Legion ed il suo misterioso leader, Morningstar.

Esplora la città di Seoul, con un team di tre agenti intercambiabili, ciascuno con il proprio look, il proprio senso dell'umorismo, le proprie armi e abilità. I giocatori possono costruire la loro squadra come vogliono, possono passare da Daisy, una sboccata derby girl, bevitrice di birra accanita che brandisce una mitragliatrice, a Rama, un’ immunologa con un arco che scaglia frecce di energia futuristiche, a Red Card, un hooligan dalle tendenze psicotiche con un pessimo temperamento, in grado di neutralizzare letteralmente una folla. Con un pacchetto di dodici agenti unici tra cui scegliere, i giocatori possono vestire i panni del belloccio di Hollywood, nota star TV, oppure quelli della famigerata piratessa del cielo, Fortune, a seconda di ciò che richiede la missione.

Rilassati, metti la musica a tutto volume e scopri come creare il tuo A-Team di agenti perfetto. Agents of Mayhem e un action open-world, single-player, in terza persona per PS4, Xbox One e PC che sarà disponibile il 15 Agosto negli USA ed il 18 Agosto nel resto del mondo.