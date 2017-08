Agents of Mayhem: nuovo video dedicato alla progressione degli agenti

(Saints Row) ehanno quest'oggi pubblicato un nuovo filmato dedicato ad, titolo già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima all'articolo, permette di approfondire il sistema di progressione degli agenti a nostra disposizione. Oltre al semplice livellamento delle statistiche, siamo in grado di effettuare upgrade basilari ed avanzati del nostro equipaggiamento, o fare utilizzo di nuovi gadget e sbloccare nuove armi tech L.E.G.I.O.N. Grazie al miglioramento della'agenzia M.A.Y.H.E.M, inoltre, i giocatori potranno sbloccare nuovi perk di cui si possono servire sul campo di battaglia.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Agents of Mayhem è disponibile per PC, PS4 e Xbox One.