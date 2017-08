Agents of Mayhem: i primi voti della stampa internazionale sono misti

uscirà il 18 agosto su, ma a partire da oggi sono disponibili i primi voti della stampa internazionale. Il nuovo gioco degli autori di Saints Row ha ricevuto un'accoglienza molto diversificata, con giudizi positivi, negativi e nella media.

I voti assegnati ad Agents of Mayhem spaziano dal 90/100 di Arcade Sushi al 40/100 di Gamespot, passando per una buona quantità di 80/100 assegnati da testate come Twinfinite, GamesRadar, Game Informer, Push Square e God is a Gek, mentre Destructoid, Hardcore Gamer, XGN e Attack of the Fanboy hanno optato per un 70/100. Tra i voti più bassi segnaliamo i 50/100 di Stevivor, Trusted Reviews, Gamer.no e Metro GameCentral.

Nel momento in cui riportiamo la notizia, il Metascore di Agents of Mayhem totalizzato su Metacritic è pari a 68/100. Se invece volete conoscere l'opinione di Everyeye.it, potete leggere la nostra Recensione a cura di Francesco Fossetti.

Cosa ne pensate dell'accoglienza riservata ad Agents of Mayhem?