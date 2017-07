Il lancio disi avvicina a grandi passi e col passare delle settimanecontinua a presentarci i vari personaggi giocabili. Oggi è il turno di Daisy, una ragazza armata di minigun che riesce a spostarsi velocemente grazie ai suoi pattini a rotelle.

Nelle scorse ore gli sviluppatori hanno tenuto una lunga diretta nel corso della quale hanno illustrato le caratteristiche del personaggio, mostrandoci anche diversi spezzoni di gameplay. Trovate la replica integrale in calce alla notizia, mentre in apertura potete osservare un breve filmato con gli highlights principali. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che Agents of Mayhem uscirà il 18 agosto su Playstation 4, Xbox One e PC.