Agents of Mayhem: rivelato il peso della versione Playstation 4

Svelato il peso della versionedi: il nuovo gioco degli autori di Saints Row richiederàGB di spazio libero sulla console Sony. La conferma arriva dalla pagina ufficiale del gioco pubblicata sul Playstation Store.

Trattandosi di un gioco open world, del resto, era lecito aspettarsi un peso significativo. Stando alle parole dello sviluppatore Volition, la storia principale di Agents of Mayhem durerà in media 12 ore, ma data la mole di attività presenti nel mondo di gioco e la libertà di azione che lo caratterizza, gli utenti avranno modo di intrattenersi per molto più tempo, per esempio rigiocando le missioni con diverse combinazioni di agenti e catturando i vari avamposti LEGION.

Agents of Mayhem è previsto per il prossimo 15 Agosto su PC, Xbox One e PlayStation 4