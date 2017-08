Agents of Mayhem: un trailer ci illustra il sistema di swapping fra i personaggi

hanno di recentente pubblicato un trailer inedito dedicato ad, in arrivo il 18 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

In questa occasione, Ryan MacCabe, lead designer del titolo, ci illustra il sistema di swapping tramite cui saremo in grado di scambiare agilmente il controllo sui vari personaggi del roster di gioco. Trovate il video in cima alla notizia.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Agents of Mayhem sarà disponibile su Windows PC, Xbox One, e PlayStation 4 a partire dal 18 agosto in Europa. Seguendo questo collegamento, potete dare uno sguardo al trailer dedicato ai personaggi di Carnage e Trois.