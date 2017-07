Agents of Mayhem: un trailer ci presenta il team Carnage a Trois

Quanto è interessante?







continua a presentarci i personaggi di, il nuovo folle titolo della software house in uscita il 18 agosto su Playstation 4, Xbox One e PC. Il filmato di oggi è incentrato sui, squadra composta da Daisy, Braddock e Yeti.Di seguito, il comunicato ufficiale:L'ex Sergente dell’esercito americano e grande strategaproviene da una famiglia di militari. Nessuno conosce gli sgherri di LEGION meglio di Braddock, dal momento che ha addestrato la maggior parte di loro prima che venissero reclutati da LEGION. Questa scoperta ha portato Braddock a lasciare il suo amato reggimento e ad aderire a MAYHEM, dove usa il suo sigaro per segnare l'obiettivo e sferrare degli attacchi laser per cancellare i suoi nemici. Il prossimo è, un soldato russo d’elite che ha partecipato ad uno speciale programma segreto progettato per creare dei super soldati per combattere la minaccia di LEGION. La maggioranza dei candidati non ce l’ha fatta, ma Yeti è sopravvissuto, è fuggito e si è unito a MAYHEM. I fan di Saints Row riconosceranno la statura e l'intelligenza di Yeti: prima era Oleg. L’ultimo personaggio di oggi è la ragazza sui pattini preferita nei derby,. Audace, volgare e senza filtri, Daisy è una vera esperta quando si tratta di artiglieria pesante. Daisy è un prezioso elemento per qualsiasi squadra. Con movimenti rapidi grazie ai sui pattini a motore, usa la sua enorme mitragliatrice per devastare il campo di battaglia, uccidendo tutto ciò che incontra. Ecco il: Sadico, Brutale e altamente distruttivo.