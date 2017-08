Vi proponiamo la nostra Video Recensione di, il nuovo gioco degli autori di, disponibile a partire dal 18 Agosto su. Il gioco si presenta come un free roaming divertente e abbastanza impegnativo.

Nato come spin off della serie Saints Row, Agents of Mayhem è un titolo che promuove una progressione chiassosa e disimpegnata. I ragazzi di Volition hanno ben pensato di vivacizzare la struttura ludica dell’opera, infarcendo il gameplay con una buona dose di varietà e persino con alcuni elementi ruolistici. Il risultato è un titolo che non rivoluziona il genere d’appartenenza, ma che si dimostra comunque divertente e vivace al punto giusto.