Eiji Aonuma: il finale di Zelda Breath of the Wild farà piangere i giocatori

Durante una recente intervista a Nintendo Minute, Aiji Aonuma è tornato a parlare dell'attesissimo, soffermandosi in particolar modo sull'impostazione della trama di gioco e sull'impatto emotivo che sarà capace di esercitare sui giocatori.

"Ci stiamo concentrando molto sull'idea di libertà, ma la trama sarà un elemento forte e strettamente legato a questo concetto", le sue dichiarazioni. "Quando pensi ad una storia, hai un'asse del tempo: un inizio e una fine. Ma in questi casi, se i giocatori si inseriscono in punti casuali nella linea temporale, la trama perde coerenza e solidità. Noi abbiamo un piccolo metodo per far funzionare il tutto, ma dovrete giocarci per scoprire di cosa parlo!".

Aonuma considera tutto sommato triste la storia di Breath of the Wild, tanto che, secondo la sua opinione, i giocatori "piangeranno, specialmente nel finale".

The Legend of Zelda: Breath of the Wild uscirà il 3 marzo su Nintendo Switch e Wii U.