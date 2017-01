Akiba's Beat arriverà in Europa in primavera

Il publisherha annunciato chearriverà in Europa durante la primavera e non nei primi mesi del 2017, come inizialmente comunicato. Il gioco verrà pubblicato in formato digitale e retail disponibile presso alcuni rivenditori selezionati.

PQube ha annunciato anche la Limited Edition di Akiba's Beat che includerà una copia del gioco e un artbook con copertina rigida, il tutto racchiuso in una confezione premium di alta qualità. Al momento, l'edizione limitata è stata confermata solamente per il Regno Unito dove sarà venduta in esclusiva nei negozi della catena GAME, Akiba's Beat sarà disponibile su PlayStation 4 e Vita.