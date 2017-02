Al via la beta di Sniper Ghost Warrior 3 per PC

A partire da oggi fino al 5 Febbraio, è disponibile in tutto il mondo una beta speciale diper PC. I giocatori possono ancora registrarsi (fino alla fine della giornata) per ottenere un accesso esclusivo a due missioni single-player nel bellissimo open-world ambientato nella Repubblica della Georgia:

"Vogliamo dire un grande Grazie a tutti coloro che si sono registrati per accedere alla Beta. Bisogna dimenticare tutto quello che si sa sulla serie, dal momento che Sniper Ghost Warrior 3 è una ridefinizione del franchise sviluppato da zero e con un budget molto più alto", ha dichiarato Marek Tyminski, CEO di CI Games. "Questa beta include due missioni single -player dall'inizio dell’avventura, ed è solo un assaggio di quello che potrete sperimentare nel gioco completo open-world. Ogni feedback ha un valore inestimabile per noi, per questo ci impegneremo ad ascoltare attentamente tutti i commenti. Vogliamo che Sniper Ghost Warrior 3 diventi uno dei migliori videogiochi di quest'anno e faremo tutto il possibile per soddisfare le aspettative dei giocatori. E 'un vero piacere sapere che il gioco sarà presto nelle mani di tanti nostri fan".

Cut Off

I separatisti controllano una grande antenna, che gli permette di utilizzare i satelliti per monitorare i movimenti del nemico e comunicare con gli avamposti lontani. Jon deve infiltrarsi in questa base e riposizionare manualmente i piatti per intercettare il segnale satellitare. L'accesso alle comunicazioni nemiche darebbe a Jon e alla sua squadra un vantaggio tattico sul nemico e preziose informazioni su suo fratello, Robert.

Blockout

Jon coopera con la resistenza locale, i Rotki Lions, che gli ha fornito la posizione di uno degli obiettivi più ricercati della sua lista – la lista contiene i nomi dei criminali di guerra che Jon deve neutralizzare per portare giustizia in Georgia. L'obiettivo è Ivan Krustchev. Si nasconde in un complesso di appartamenti abbandonato, circondato dalle sue guardie. Come pensate di completare questa missione? Userete il vostro fucile da cecchino dal palazzo di fronte, prenderete l'avamposto con il fucile d'assalto, o vi nasconderete dalle guardie per eliminare il vostro obiettivo silenziosamente?

Sniper Ghost Warrior 3 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 4 Aprile.