Al via la campagna di crowdfunding per l'accessorio che porta R2 e L2 su PS Vita

Il successo dell'accessorio per PlayStation Vita prodotto da Joetsu Electronic Industries, ha portato l'azienda ad avviare una campagna di crowdfunding per aumentarne la produzione. Si tratta di una cover per la portatile di Sony in grado di riprodurre il posizionamento dei tasti R2 e L2 come sul DualShock 4.

Attraverso delle membrane conduttive, il grip permettere di trasmettere l'energia statica delle dita del giocatore sul retro di PlayStation Vita, fornendo un buon feedback tattile e garantendo così un posizionamento ottimale dei tasti per la funzione Remote Play. La compagnia produttrice, che in realtà si occupa principalmente di schermi LED e coltivazione idroponica, per evitare di ritrovarsi con i magazzini di merce invenduta ha realizzato l'accessorio in quantità limitate, con una conseguente penuria sul mercato.

Da qui l'idea di avviare una campagna di crowdfunding su Campfire - simil Kickstarter giapponese - che al momento ha superato l'obbiettivo stimato di 327.500 ¥ (circa 2.800 €), raggiungendo la somma di 459,578 ¥ (approssimativamente 3.910 €). La raccolta fondi terminerà tra 18 giorni, e di conseguenza il budget potrebbe crescere ulteriormente.