Al via la campagna Kickstarter per il gioco da tavolo di Deadly Premonition

E' ufficialmente partita nelle scorse ore la campagna Kickstarter per il, annunciato a sorpresa la scorsa settimana. Il progetto ha già raccolto oltre 70.000 dollari a fronte dei 50.000 inizialmente richiesti.

La campagna durerà ancora 29 giorni, se volete contribuire potete cliccare qui. Due le versioni previste, una Standard e una Special Limited Edition che include anche alcuni bonus fisici come il CD con la colonna sonora del gioco, una tazza e un sacchettino in cui riporre dadi e pedine. In entrambi i casi, gli acquirenti riceveranno anche una copia di Deadly Premonition The Director's Cut e una lettera di ringraziamento scritta da Hidetaka "Swery65" Suehiro.