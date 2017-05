Al via la campagna Kickstarter di Runes The Forgotten Path per dispositivi VR

: La campagna Kickstarter diè stata lanciata recentemente dal team italianocon l'obiettivo di raccogliere 30.000 euro per completare lo sviluppo del titolo e portare quest'avventura dedicata alla magia sui dispositivi VR più diffusi su

Runes cattura i sensi del giocatore immergendolo in un mondo vibrante e concreto dove imparerà l'arte del lanciare incantesimi disegnando rune nell'aria con le proprie mani e superando in tal modo i numerosi enigmi e nemici che ostacoleranno il suo viaggio. Il gioco è ambientato in un mondo mistico governato dal Panopticon, un ordine di potenti maghi che governano l'uso della magia opprimendo i più deboli e confinando i propri oppositori nell'Oblivion. In questa magica prigione della mente, il giocatore inizierà la propria avventura nei panni di Leth, un mago rinnegato determinato a riconquistare la propria libertà e ritrovare tutti i suoi ricordi perduti.

"Lanciamo il nostro Kickstarter con una demo che permetterà a tutti di provare la magia di Runes prima di contribuire alla raccolta fondi" sottolinea Alejandro Castedo di Stormborn Studio. "Abbiamo implementato nel gioco un innovativo sistema di locomozione denominato 4th Wall che offre un'esperienza fluida e priva di motion sickness. Speriamo veramente che ciò cambierà il modo in cui le persone sperimentano il potenziale immenso della Realtà Virtuale".

Nel momento in cui scriviamo, il gioco ah raccolto oltre 6.000 euro su Kickstarter, per contribuire alla raccolta fondi potete cliccare qui. Una demo gratuita di Runes The Forgotten Path è ora disponibile per il download.