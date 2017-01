Al via la campagna Kickstarter di Sundered, metroidvania dai creatori di Jotun

ha oggi dato il via alla campagna Kickstarter di. Gli sviluppatori sono al lavoro sul titolo da più da un anno, la base del gioco, dunque, è già completa, e i fondi raccolti serviranno a migliorare il prodotto e rifinire alcune delle feature.

In Sundered, metroidvania dalle tinte horror e con elementi lovecraftiani, esploreremo dungeon generati proceduralmente; sconfiggendo i nemici all'interno otterremo dei frammenti con cui acquisire e potenziare le nostre abilità, grazie alle quali potremo entrare in aree prima irraggiungibili. Nel corso dell'avventura sarà possibile corrompere queste abilità e ottenere più potere, ma a costo di sacrificare parte della nostra umanità. Starà al giocatore decidere come procedere e le sue scelte influenzeranno il finale. Il gioco arriverà su PC e Playstation 4 a luglio 2017, se volete supportare il progetto non vi resta che visitare la pagina Kickstarter di Sundered.