Al via a febbraio il campionato di videogiochi Italian Gaming League 2017

Dopo il successo riscontrato dai 3 eventi targati IGL 2016,alza ulteriormente la posta in gioco con una stagione 2017 distribuita in un lasso di tempo più lungo e con un montepremi da record.

A Febbraio inizieranno 3 campionati in parallelo: i titoli eSports stabiliti sono Hearthstone, FIFA 17 e League of Legends. Saranno 16 i team di Hearthstone a sfidarsi in un unico girone all’italiana, stessa formula riguarderà FIFA 17, mentre per League of Legends il girone sarà composto da 8 team.

La settimana sarà così composta:

Mercoledì: FIFA 17 dalle 19:00

Giovedì: Hearthstone Dalle 21:00 Venerdì: Hearthstone Dalle 21:00

Sabato: League of Legends dalle 16:00 Domenica: League of Legends dalle 16:00

La prima giornata di FIFA sarà il 15 febbraio

Le prime di Hearthstone, 16 e 17 febbraio

Le prime di League of Legends, 18 e 19 febbraio

Le fasi eliminatorie termineranno il 9 Aprile

I Campionati saranno divisi in due parti:

La prima parte vedrà la fase gironi consumarsi esclusivamente online, con le partite più avvincenti trasmesse in diretta streaming sul canale Twitch di IGL. I primi 4 classificati di ciascun torneo eliminatorio accederanno alla fase live che si giocherà al Torino Comics & Games 2017 i giorni 21-22-23 Aprile.

Le finali saranno trasmesse in diretta sui canali IGL. Il montepremi totale a disposizione è di 14,000€, così diviso:

League of Legends 10,000€

FIFA17 2,000€

Hearthstone 2,000€

Durante le dirette, oltre al commento play by play e quello tecnico delle partite, ci saranno anche interviste, replay, analisi dei match, recap delle partite precedenti e molti altri contenuti. Per seguire news, aggiornamenti e anticipazioni dell'evento sarà realizzata una applicazione mobile dedicata, oltre ai consueti canali di comunicazione usati da Italian Gaming League.