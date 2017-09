Al via la Milan Games Week 2017 con l'inaugurazione di Tim Schafer

: Parte oggi la, settima edizione della più grande manifestazione italiana dedicata al mondo dei videogiochi. Ad inaugurare la giornata Tim Schafer, celebre autore acclamato dalla critica per i titoli lanciati cone per il suo lavoro in

Dopo il grande successo della sesta edizione, che ha visto la partecipazione di oltre 138.000 visitatori, Milan Games Week mette a disposizione del pubblico due padiglioni di Fiera Milano Rho – il padiglione 8 e 12 – per un totale di oltre 35.000 metri quadri di esposizione.

Oltre 30 anteprime giocabili e molti attesissimi videogiochi si potranno provare prima del loro arrivo negli store italiani, previsto tra la fine del 2017 e i primi mesi del 2018. I visitatori avranno anche la possibilità di toccare con mano la nuova console Xbox One X in uscita il prossimo novembre e presente in anteprima italiana.

Ospiti

A Milan Games Week in arrivo tanti ospiti dal mondo della musica, della Tv e dello sport, e i più famosi youtuber e progamer italiani che arricchiranno il palinsesto del palco centrale.

La musica sarà protagonista con Radio 105 che trasmetterà in diretta da Milan Games Week e animerà il weekend con la presenza dei suoi talent più amati e il coinvolgimento di artisti del calibro di Guè Pequeno, Lodovica Comello, Jake La Furia, Sergio Sylvestre, Nesli ed Elodie. Grandi campioni dello sport da Blaise Matuidi, il centrocampista della Juventus, ai cestisti dell’Olimpia Milano EA7 Davide Pascolo, Patric Young e Amath M’Baye e Marco Pagani, pilota del team Franciacorta. Non mancheranno ovviamente i più famosi youtuber: FaviJ, LaSabriGamer, Klaus e i Mates, Tuberanza e Gioseph The Gamer.

eSports

Gli eSports saranno protagonisti in questa edizione di Milan Games Week. Novità di quest’anno la PG Arena, uno spazio che potrà ospitare più di 900 spettatori. L’impostazione della PG Arena è stata pensata per assistere a un vero e proprio show di puro intrattenimento e mettere i fans al centro della scena, sul modello degli eventi sportivi in stile NBA. La PG Arena ospiterà le finalissime di tornei internazionali e nazionali. E, per la prima volta all’interno di un evento dedicato al mondo gaming sarà presente una competizione intra-universitaria e internazionale: University Esports Masters. La competizione sarà ospitata il 30 settembre e vedrà sfidarsi a League of Legends in un triangolare il miglior team universitario inglese, tedesco ed italiano.

Indie

Il pubblico avrà modo di provare 56 tra i più promettenti videogiochi del panorama indie locale e di incontrare i game developer che li hanno realizzati. La collettiva ospita quest’anno ben 48 studi di sviluppo che rappresentano la varietà della produzione italiana. Tra le novità, la presenza di un MGW Indie Shop dove i visitatori potranno acquistare i titoli made in Italy provati allo stand. Inoltre, nella serata di venerdì 29 settembre ci sarà il Milan Games Week Developer Party, una festa esclusiva promossa da AESVI dedicata agli sviluppatori di videogiochi italiani.

Famiglia

La Milan Games Week sarà anche a misura di famiglia con un’area dedicata ai più piccoli completamente rinnovata e ampliata sia in spazio che in contenuti grazie alle numerose partnership. Oltre alle tradizionali postazioni di gioco a misura di bimbo, ci sarà l’angolo delle app per bambini realizzate da sviluppatori italiani. Grazie ad un accordo con l’Ordine degli Psicologi della Lombardia verrà proposto ogni giorno un palinsesto di laboratori e seminari per ragazzi della durata 45 minuti, organizzati durante la mattinata.

Numerose attività volte ad esplorare il mondo della programmazione e della robotica, in modo divertente con l’utilizzo dei simpatici robot Ubtech, distribuiti da Cidiverte e laboratori di coding, organizzati dai formatori di MasterCoder. Inoltre, insieme a Focus Junior ci sarà il laboratorio "Diventa giornalista", per i ragazzi e per le scuole primarie e secondarie di primo grado, pensato per coinvolgere e divertire i ragazzi nella realizzazione di un vero giornale dedicato a Milan Games Week. Animeranno MGW Family anche Mondadori Store, LEGO, con la sua applicazione LEGO Life, Micro Machines con Micro Machines World Series, Varta, con il torneo Powered by VARTA dedicato a genitori e figli che si potranno sfidare ai titoli più in voga del momento e Cartoon Network che proporrà un’attività legata alle mitiche Powerpuff Girls.

Retro

Un tuffo nel passato per riscoprire la storia del videogioco dalle origini ai giorni nostri attraverso postazioni e tornei con videogiochi originali "d'epoca" e mostre di cimeli videoludici. Quest’anno l’area dedicata al Retrogaming ospita una retrospettiva sulle opere di Tim Schafer, ospite d’eccezione. Per i più nostalgici quest’anno anche un’esclusiva assoluta: la proiezione in anteprima italiana di Easy to Learn, Hard to Master. The Fate of Atari, il documentario diretto da Davide E. Agosta e Tomaso Walliser che ripercorre la storia di Atari, prima società di videogiochi che ha ottenuto un successo planetario.

Art

Il videogioco è l’arte del XXI secolo: con questa idea Milan Games Week Art 2017 Neoludica Game Art Gallery propone un selezione di game artist e concept artist della gallery e una sezione special dedicate all’arte dei videogiochi di team di sviluppo indipendenti e aziende affermate. Quadri in limited edition, descrizioni, nuove pubblicazioni, permetteranno al pubblico di approfondire e comprendere meglio il mondo complesso di questa arte interattiva e in rapida evoluzione.



Neoludica Game Art Gallery è nato come progetto di approfondimento di queste arti tecnologiche per innestarle nel percorso delle arti contemporanee e ha portato i videogame e la game culture dalla Biennale di Venezia alle Università, dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano alle biblioteche lombarde e non solo. Presente anche un tributo speciale a Tim Schafer, con opere originali realizzate con diverse tecniche omaggiando il mondo videoludico da lui creato.