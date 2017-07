Al via l'Open Beta Multiplayer di Dead Alliance su PC, Xbox One e PS4

Ha preso ufficialmente il via nelle scorse ore l'Open Beta Multiplayer di, sparatutto a base di zombie in arrivo a fine agosto. Il Client è ora disponibile per il download da Steam, Xbox Store e PlayStation Store.

La fase di test andrà avanti fino al 31 luglio e permetterà di provare tre diverse modalità di gioco, ovvero King of the Hill, Attrito (tre mappe) e Team Deathmatch, mettendo a disposizione una piccola parte delle armi presenti nella versione completa.

Dead Alliance è uno sparatutto multigiocatore ambientato in un mondo post apocalittico popolato da non morti, l'uscita prevista per il 29 agosto su PC, Xbox One e PlayStation 4, in vendita al prezzo di 39,99 euro.