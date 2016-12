Al via i saldi invernali su Origin

Dopo Steam, anche Origin ha dato il via ai saldi invernali: per tutto il periodo delle festività, il marketplace di Electronic Arts offre tantissimi giochi per PC a prezzi ridotti, con sconti fino al 70%.

Tra i tanti titoli in offerta troviamo Dragon Age Inquisition (19,95 euro), Battlefield Hardline (14,95 euro), FIFA 16 (19,95 euro), Mirror's Edge Catalyst (14,95 euro), Star Wars Battlefront Deluxe Edition (13,30 euro), Battlefield 4 Premium Edition (19,96 euro), SimCity 4 Deluxe Edition (4,95 euro), Tom Clancy's Rainbow Six Siege (19,90 euro), Need for Speed Deluxe Edition (12,96 euro) e Plants vs Zombies Garden Warfare 2 Festive Edition (15,96 euro). La lista completa dei giochi in promozione è disponibile a questo indirizzo.