Al via i saldi di Pasqua sul PlayStation Store

A partire da oggi, prendono il via isul PlayStation Store europeo: per un periodo limitato, centinaia di titoli per PlayStation 4, PlayStation 3 e Vita in vendita a prezzi fortemente ridotti, con sconti fino all'80% non solo sui giochi, ma anche sui migliori film del catalogo PlayStation Video.

Per accedere alla pagina delle offerte potete cliccare qui, tra i giochi in promozione al momento troviamo Battlefield 1, Batman Arkham Knight, Rise of the Tomb Raider, ARK Survival Evolved, Grand Theft Auto V, Overwatch, For Honor, The Witcher 3 Game of the Year Edition, FIFA 17, Watch Dogs 2, NBA 2K17, Mafia III, Steep e The Elder Scrolls Online, solamente per citarne alcuni.