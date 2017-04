Al via i saldi di Pasqua su Xbox Store sui giochi per Xbox One e Xbox 360

Sono ufficialmente partiti i saldi di Pasqua su Xbox Store: da oggi e fino al 17 aprile,offre centinaia di giochi per Xbox One e Xbox 360 in offerta, in vendita a prezzi speciali con sconti fino 70% e promozioni esclusive per gli abbonati Gold.

Tra i giochi in promozione sul marketplace nel momento in cui scriviamo, troviamo titoli come Titanfall 2, Overwatch, Dishonored 2, DOOM, Deus Ex Mankind Divided, Battlefield 1, Batman Arkham Knight, Dead Island Definitive Edition, Dead Rising 2, Dragon Ball Xenoverse 2, FIFA 17, Forza Horizon 3, Grand Theft Auto 5, Halo Wars 2, Halo 5 Guardians, Just Cause 3 XL Edition ed NBA 2K17, solamente per citarne alcuni. Le percentuali di sconti variano in base alla tipologia del proprio abbonamento (Silver o Gold), vi consigliamo quindi di controllare i prezzi aggiornati su Xbox Store.