Al via la seconda stagione di PES League 2016/2017

ha annunciato oggi l’apertura della seconda stagione 2016/17 del torneoche darà ai giocatori europei una seconda chance di qualificarsi per la Finale Mondiale che si terrà a Cardiff il 3 giugno, in concomitanza con la finale di

La Prima Stagione della PES League 2016/2017 Road to Cardiff si è da pochissimo conclusa nello straordinario palcoscenico del Camp Nou di Barcellona e ha dato modo a quattro giocatori di PES di guadagnarsi l’accesso alla finale di Cardiff. La Seconda Stagione darà una seconda possibilità a tutti gli altri giocatori di competere nei rispettivi tornei di qualificazione nazionali e di raggiungere la Finale Continentale. Sedici sfidanti europei di ritroveranno ad aprile nell’iconico stadio Anfield del Liverpool FC per contendersi gli ultimi quattro posti disponibili (per l’Europa) per accedere alla finale mondiale, sarà un gustoso assaggio di quanto accadrà a giugno a Cardiff.

PES League Road to Cardiff, il torneo eSports ufficiale di UEFA Champions League, mette in palio quest’anno, 200.000$ per il vincitore, il secondo e il terzo classificato si aggiudicheranno rispettivamente un premio di 100,000$ e di 50,000$. I vincitori delle finali nazionali della Seconda Stagione si aggiudicheranno 20,000$ e un invito a Cardiff.

"La Prima Stagione della PES League ha ottenuto un grandissimo successo ed è culminata nell’emozionante finale di Barcellona a cui hanno assistito milioni di fan online. Non vediamo l’ora di dare nuovamente il benvenuto a migliaia di giocatori di PES pronti a sfidarsi tra di loro per raggiungere la gloria. Siamo certi che la Seconda Stagione riuscirà a essere ancora più avvincente della prima e che vedrà la presenza di tantissimi nuovi giocatori". Ha affermato Jonas Lygaard, Senior Director - Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment B.V. "La stagione calcistica europea sta entrando nel vivo della competizione avvicinarsi e ci auguriamo che la Seconda Stagione della PES League riuscirò a eguagliarne lo spettacolo. È arrivato il momento di mettersi in gioco per aggiudicarsi l’accesso alla finale del torneo che si disputerà all’Anfield, uno degli stadi più celebri del mondo."

La Seconda Stagione della PES League Road to Cardiff inizia il 23 febbraio e terminerà il 23 marzo ed è un’esclusiva PlayStation 4 e PlayStation 3 per i giocatori di PES 2017 e per chi ha scaricato la versione gratuita del gioco PES 2017 Trial Edition. Una volta effettuata la registrazione i giocatori saranno in grado di verificare online la loro posizione in classifica, i migliori giocatori verranno ammessi alla Finale Continentale Europea che si si disputerà il 29 aprile.