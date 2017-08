Alaloth: Champions of the Four Kingdoms uscirà su PC, PS4 e Xbox One nel 2018

, secondo gioco sviluppato dalla software house italiana, uscirà su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel corso del 2018. Il titolo vedrà la collaborazione di Chris Avellone, noto per aver contribuito alla realizzazione di, il recente reboot die altri importanti GDR.

Il gioco si prepone l'obiettivo di trovare un punto di incontro fra passato e presente, unendo le caratteristiche di gioco di Moonstone: A Hard Days Knight e la saga di Dark Souls.



Alaloth prende luogo in un setting cupo e maturo, permeato di elementi magici. Servendosi di una visuale isometrica, il titolo propone un sistema di combattimento hardcore, largamente basato sulle abilità del giocatore. Presenti 4 razze tra cui scegliere (Umani, Elfi, Nani, Orchi), e più di 40 casate per cui combattere, ognuna pregna di storia e occupata a stringere alleanze o imbastire rapporti di rivalità. Nel corso dell'avventura guadagnerete reputazione e sbloccherete di volta in volta nuove quest in un mondo costantemente in evoluzione.

Il gioco presenta un editor in-game e un sistema di personalizzazione completo del personaggio; il supporto al multiplayer co-op locale e online fino a 4 giocatori; ed un vasto lore di gioco curato dal celebre Chris Avellone.

Alaloth: Champions of the Four Kingdoms è atteso su PC, PS4 e Xbox One nel corso del 2018.