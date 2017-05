Ancora per pochissime ore, sarà possibile acquistaresu Steam a soli 2.79 euro anzichè 29.99 euro, con uno sconto del 90% sul prezzo di listino. La Collector's Edition (include artwork digitale e colonna sonora) è in vendita a 3,19 euro.

La promozione terminerà il 15 maggio, giorno che vedrà la rimozione di Alan Wake dagli store digitali a causa della scadenza dei diritti di alcuni brani musicali. A partire da domani, quindi, il gioco Remedy non sarà più in vendita, coloro che lo hanno regolarmente acquistato potranno ovviamente continuare a giocare senza problemi di alcun tio. Si tratta dell'ultima occasione ultile per poter acquistare Alan Wake ad un prezzo decisamente contenuto.