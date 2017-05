Alan Wake: il numero dei giocatori attivi cresce del 1,350% su Steam

sembra aver ritrovato una nuova popolarità: i forti sconti dovuti alla rimozione del gioco dagli store digitali hanno fatto salire la media degli utenti attivi su Steam. In particolare, si è passati dai 60 giocatori attivi quotidianamente negli ultimi 30 giorni ai 900 attuali, con una crescita pari a 1,350%.

Nell'ultimo mese, il picco massimo è stato di 6.000 giocatori su Steam, numeri che superano persino quelli registrati al lancio: nel mese di debutto del gioco su PC, il titolo aveva registrato un picco di giocatori attivi pari a 1,474 utenti.

Alan Wake è ora nuovamente disponibile su Xbox Store ma non ancora su Steam, con ogni probabilità il gioco tornerà in vendita sul marketplace di Valve non appena verranno definitivamente risolti i problemi con i diritti sulla colonna sonora del gioco.