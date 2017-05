è stato rimosso da Steam e Xbox Store il 15 maggio scorso a causa della scadenze delle licenze di alcuni brani della colonna sonora. Al momento il gioco non è più disponibile nei due marketplace indicati ma è ancora in vendita su Humble Store.

Su Humble Store il gioco è in vendita al prezzo di 27.99 euro, una cifra decisamente più elevata rispetto ai 2.79 euro richiesti per comprare il gioco su Steam la scorsa settimana. La versione disponibile su Humble Store è priva di DRM, se siete interessati potete procedere all'acquisto tenendo presente che questo è al momento l'unico modo per poter comprare una copia digitale di Alan Wake.