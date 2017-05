Alan Wake sarà presto rimosso da Steam e dall'Xbox Store

ha oggi annunciato chesarà presto rimosso da Steam e dall'Xbox Store. A partire da lunedì 15 maggio, il titolo non sarà più acquistabile, né in formato fisico né in versione scaricabile, a causa della scadenza dei diritti detenuti sulle composizioni musicali utilizzate nel gioco.

Coloro che non hanno avuto ancora la fortuna di giocare Alan Wake, possono approfittare di uno sconto del 90% che verrà applicato su Steam a partire da domani, 13 maggio, fino a domenica 14 maggio (valido sia per il gioco base che per i DLC). Anche Alan Wake's American Nightmare sarà disponibile in offerta, ma resterà regolarmente in vendita a differenza del capitolo originale del franchise. Al momento, non abbiamo alcuna notizia riguardo alla possibile estensione dello sconto sull'Xbox Store.

Remedy ha assicurato di essersi subito messa al lavoro per riuscire a rinnovare le licenze scadute, sebbene al momento non possa divulgare alcuna informazione certa al riguardo.