Albert Penello: la lettura dei dati dall'hard disk di Scorpio sarà molto veloce

Durante l'ultimo podcast di Major Nelson,diha parlato, tra le altre cose, anche del disco rigido di, rivelando che l'accesso ai dati sarà più veloce del 50% rispetto a quanto si verifica su Xbox One.

Queste le parole di Penello, che potete ascoltare nel podcast pubblicato qui sotto: "L'hard disk di Xbox Scorpio è sostanzialmente più veloce di quello di One per quanto riguarda l'accesso ai dati e la lettura effettiva degli stessi. Non volevamo tempi di attesa infiniti durante il caricamento di enormi texture in 4K, abbiamo davvero lavorato intensamente in questo senso, dando vita a un disco rigido personalizzato insieme ai nostri partner. Questo naturalmente si tradurrà anche in tempi di caricamento inferiore per i giochi Xbox One."

Xbox Scorpio è atteso per la fine dell'anno, Microsoft non ha ancora annunciato il nome ufficiale della console, il prezzo e la data di lancio, questi dettagli verranno rivelati durante la conferenza E3 in programma per l'11 giugno.