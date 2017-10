Albert Penello di Microsoft si esprime sulla Realtà Virtuale

Escluso il recente caso di(esperienza in Mixed Reality),non ha mostrato fino ad oggi un grande interesse nella Realtà Virtuale. Sull'argomento si è espresso Albert Penello, Senior Director of Product Management presso la casa di Redmond.

"C'è ancora tanta sperimentazione attorno al mondo della VR. Non voglio che questa sia intesa come una frase ambigua. Ovviamente ci sono dei prodotti adatti al consumatore. Spostare il problema all'interno degli occhialini al posto di avere i limiti del TV fu il risultato di alcune delle sfide affrontate dal TV 3D. Ma la VR ha molto potenziale. È un prodotto adatto al consumatore? Lo è per una parte dei clienti.

Abbiamo appreso dal Kinect e dal Wii che il semplice tradurre un'esperienza in un prodotto VR non si rivela una strategia vincente. La Realtà Virtuale esprime il suo lato migliore con i prodotti a lei specificatamente dedicati. Ma non è qualcosa con cui abbiamo voluto distrarre gli sviluppatori per quest'anno".

Sembrerebbe, quindi, che Microsoft non stia del tutto ignorando il mondo della VR, ma stia semplicemente aspettando il momento propizio per decidere di investire in maniera più decisa in questo giovane settore del mercato. In attesa di novità, ricordiamo che il colosso di Redmond collaborerà con HP, Dell, Lenovo, Asus, e Acer per il lancio di una linea di visori per la Mixed Reality.