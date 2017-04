Albert Penello parla di Xbox Scorpio e assicura che i giochi non mancheranno

di Microsoft è stato ospite dell'ultimo podcast die in questa occasione il VP Marketing della casa di Redmond ha parlato di, rassicurando il pubblica sula line-up e sui giochi in arrivo.

Queste le parole di Albert Penello: "Nei prossimi mesi, con l'avvicinarsi del lancio, avremo tante notizie da condividere sui giochi per Xbox Scorpio. Voglio rassicurare il pubblico, i giochi arriveranno presto, saranno ovviamente il tema centrale dell'E3. Abbiamo ascoltato i feedback della community, i giochi stanno arrivando, potete stare tranquilli. Per il momento vi abbiamo detto cosa è in grado di fare Scorpio, presto vedrete i giochi in azione. I fan non devono preoccuparsi per la line-up, il catalogo software sarà ricchissimo. Scorpio è una console pensata per i giocatori, ma anche per gli sviluppatori, i quali saranno in grado di dare vita a progetti fantastici grazie alle potenzialità di questa piattaforma."

Tra i primi giochi destinati ad accompagnare il lancio di Xbox Scorpio sul mercato sembrano esserci Forza Motorsport 7, Crackdown 3 e State of Decay 2 ma non è escluso che all'E3 di Los Angeles Microsoft possa annunciare qualche sorpresa in arrivo.