Alcuni giocatori giapponesi hanno ricevuto Switch in anticipo

Secondo quanto riportato da Kotaku, alcuni giocatori giapponesi hanno iniziato a riceverenella giornata di ieri, con molti negozi online che avrebbero anticipato le consegne rispetto alla data prevista (3 marzo).

Al momento non ci giungono testimonianze da Europa e Nord America ma è probabile che anche in Occidente qualcuno possa ricevere la nuova console Nintendo già a partire dalla giornata odierna. Ricordiamo che Switch sarà disponibile ufficialmente a partire da domani in tutto il mondo, nell'attesa di mettere le mani sulla piattaforma vi rimandiamo alla nostra recensione.