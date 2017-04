Alcuni veterani di DICE fondano un nuovo studio: Fall Damage

Un gruppo composto da quattro veterani di, incluso il co-fondatore della compagnia, hanno fondato, un nuovo studio di sviluppo situato nel cuore di Stoccolma che vuole dare massima priorità all'esperienza di gioco.

"Vogliamo che tutti i membri del nostro studio siano direttamente coinvolti nei giochi che creiamo. L'esperienza vissuta dal giocatore è la cosa più importante per noi. Non tanto l'hardware, la piattaforma o la tecnologia all'avanguardia.", dichiara Markus Nyström. A questo punto non vediamo l'ora di scoprire a quali progetti lavorerà Fall Damage, considerando che i suoi membri hanno collaborato in passato alla realizzazione di titoli come Battlefield 1 e Star Wars: Battlefront.

