Alice Madness Returns arriva su Xbox One grazie alla retrocompatibilità

continua a puntare sulla retrocompatibilità di Xbox One aggiungendo ogni settimana tante novità. Questa volta Larry Hryb, meglio conosciuto come Major Nelson, ha dato il benvenuto ad, apprezzato titolo ispirato all'opera di Lewis Carroll, uscito su Xbox 360 PC, e Playstation 3 nel giugno del 2011.

Come al solito, gli utenti già in possesso del gioco originale potranno ottenere la versione Xbox One senza ulteriori spese, mentre gli altri potranno acquistarla al costo di 19,99 euro tramite Xbox Store. Ricordiamo che gli ultimi titoli inseriti nel programma di retrocompatibilità sono Megaman 9 e 10 e Tekken 6. Se volete consultare la lista completa vi basta visitare il sito ufficiale.