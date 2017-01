Alien Covenant: VR Experience, il gioco basato sul nuovo film di Ridley Scott

sarà accompagnato da una nuova esperienza VR sviluppata da Fox Innovation Lab, studio noto per aver realizzato, gioco basato sul film(The Martian), anche in questo caso firmato da Ridley Scott.

Secondo quanto riportato da Variety, Alien Covenant: VR Experience uscirà su tutti i principali visori per la realtà virtuale (presumibilmente HTC Vive, Oculus Rift e PlayStation VR) come app a pagamento, allo stato attuale però non ci sono altri dettagli in merito. Non è chiaro se il gioco arriverà in contemporanea con la pellicola (attesa per il mese di maggio negli Stati Uniti), nel momento in cui scriviamo Fox non ha annunciato ufficialmente Alien Covenant: VR Experience, restiamo dunque in attesa di maggiori informazioni.