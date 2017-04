Alien Isolation 2 in fase di sviluppo? Un insider smentisce il rumor

Nella giornata di ieri, una fonte di Official PlayStation Magazine UK ha rivelato chesarebbe attualmente al lavoro su, oggi però arriva la smentita da un insider di Eurogamer.net particolarmente vicino allo studio inglese.

Secondo la fonte, una volta conclusi i lavori su Halo Wars 2, Creative Assembly ha effettivamente iniziato i lavori su un nuovo prototipo, tuttavia questo non sarebbe in alcun modo legato al franchise di Alien. Inoltre, l'insider sottolinea come molti membri del team di Alien Isolation non facciano più parte della compagnia ormai da molti anni.

Questo, ovviamente, non esclude categoricamente l'esistenza di un sequel del gioco, che potrebbe essere stato affidato a un team diverso. Creative Assembly al momento non sembra essere al lavoro su Alien Isolation 2, la società sarebbe infatti già alle prese con un progetto diverso.