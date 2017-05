Alienation giocato in diretta su Twitch e YouTube oggi pomeriggio dalle 17:00

Nuovo appuntamento targato Everyeye Live: oggi pomeriggio a partire dalle 17:00 saremo in onda su Twitch e YouTube con un livestream dedicato ad, uno dei titoli della line-up Instant Game Collection di maggio per gli abbonati al servizio PlayStation Plus.

A partire dalle 17:00, la redazione di Everyeye.it sarà in diretta per giocare con Alienation, un'ora di live gameplay per mostrare i punti di forza del frenetico Twin-Stick Shooter sviluppato dagli autori di Resogun e Dead Nation.

La trasmissione andrà in onda alle 17:00 sul canale Twitch di Everyeye.it e su YouTube: vi invitiamo a registrarvi su Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della diretta, la registrazione inoltre è necessaria per poter interagire via chat con la redazione e la community.