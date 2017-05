All-Star Fruit Racing approda su Steam Greenlight

è un giovane team italiano attualmente al lavoro su, coloratissimo gioco di go-kart in arrivo durante l'autunno su PC, Xbox One e PlayStation 4 e da poco approdato su Steam Greenlight.

All-Star Fruit Racing è un gioco di corse arcade realizzato con l'Unreal Engine 4 che includerà 23 diversi personaggi e kart completamente personalizzabili. La frutta avrà un ruolo di primaria importanza per quanto riguarda il gameplay, i vari frutti permetteranno infatti di alimentare correttamente i veicoli e di donare loro potenza aggiuntiva.

Gli sviluppatori hanno confermato il supporto per il multiplayer in split-screen locale per quattro giocatori e online fino a otto giocatori. Maggiori dettagli su Steam Greenlight e sul sito ufficiale di All-Star Fruit Racing.