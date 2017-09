All-Star Fruit Racing è ora disponibile in Early Access su Steam

, sviluppatore italiano specializzato nella produzione di videogiochi, annuncia oggi cheè ora disponibile in Early Access su Steam, ed è pronto a dare la possibilità a tutti i fan più appassionati di dare una prima occhiata all'adrenalinico Kart game.

All-Star Fruit Racing - dopo aver sbalordito il pubblico della Gamescom di Colonia poche settimane fa - catapulta i giocatori in una festa a base di frutta, tra punteggi da battere, piste mozzafiato e un mucchio di power-up pronti a scatenare il caos. I giocatori avranno l'opportunità di personalizzare completamente il look del proprio personaggio, così da creare un iconico pilota di Kart secondo i propri gusti. All-Star Fruit Racing ha inoltre un unico sistema di power-up che aggiunge un pizzico di strategia alla ‘carneficina’ della pista, il Juicer. Il Juicer è un “frullatore” posizionato sul retro di ogni kart che contiene 4 differenti serbatoi da riempire raccogliendo la frutta sulla pista. Una volta che il serbatoio è pieno, il giocatore potrà scegliere se utilizzare la mossa o riempire gli altri serbatoi, per ottenere una mossa ancora più potente fino ad arrivare alla ‘Mega-Juice’, che si ottiene quando tutti e 4 i serbatoi sono pieni.

“Il Juicer è solo una delle novità che abbiamo volute introdurre nel mondo dei karting game” dichiara Francesco Bruschi, CEO e Fondatore di 3DClouds. “Ci sono stati tanti grandi kart game negli ultimi anni, ma il nostro obiettivo non è seguire il sentiero tracciato da qualcun altro. All-Star Fruit Racing è progettato per offrire qualcosa di diverso, e l’Early Access ci darà il feedback di cui abbiamo bisogno per renderlo un gioco ancora migliore.” All-Star Fruit Racing offre modalità single-player e multiplayer, supporta lo split-screen fino a 4 giocatori, multiplayer online (in autunno) e un incredibile cast di 22 personaggi sbloccabili - 11 dei quali saranno disponibili subito ad inizio early access. Parlando delle gare, ci saranno 5 isole con 21 differenti tracciati, che assicurano al giocatore un’ampia varietà di sfide da affrontare per diventare il più ‘succoso’ pilota in pista. Le prime due isole, Inverno ed Estate, saranno disponibili fin dall’inizio dell’early access, altre due verranno sbloccate con l’avanzare nel gioco, mentre l’ultima isola verrà rilasciata durante i prossimi mesi. I giocatori potranno sfidarsi in due differenti modalità già durante l’early access, il Juicer e la modalità Classica. Le altre modalità, come Eliminazione, Eliminazione Mista e Dragster verranno aggiunte in seguito. Il livello facile di ogni format di gara (Gara Personalizzata, Carriera, Campionato Veloce, Campionato Personalizzato e Prova Cronometrata) sarà disponibile da subito con l’early access. I livelli medio e difficile saranno aggiunti il prima possibile, sempre durante l’accesso anticipato.

All-Star Fruit Racing è ora disponibile su Steam in Early Access al prezzo di 14.99 € mentre il gioco completo sarà disponibile al prezzo di 19,99 euro.