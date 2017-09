All-Star Fruit Racing sarà presente con una demo alla Milan Games Week 2017

: Ancora qualche giorno e i padiglioni 8 e 12 di Fiera Milano Rho apriranno le porte al mondo dei videogiocatori, celebrando, in programma dal 29 settembre al primo ottobre.

Nel cuore dell’evento uno spazio molto importante, quello ‘MGWIndie’ dedicato agli sviluppatori indipendenti, disteso su oltre 350 mq dove sarà presente l’area dedicata a 3DClouds, in cui sarà possibile giocare al gioco completo All-Star Fruit Racing, titolo in cui a bordo del proprio kart, selezionabile tra 26mila differenti soluzioni, sarà possibile cimentarsi in cinque differenti scenari, sui quali sono state ricavate dal team di sviluppo milanese 21 divertentissimi tracciati dove mettere alla prova tutta la propria abilità. Cinque le modalità di gioco differenti, mentre saranno 22 i personaggi a disposizione. Ma la velocità è inutile senza strategia. Per ottenere il miglior risultato infatti, bisognerà dosare in maniera opportuna l’adrenalinica velocità alla corretta strategia di gara, sfruttando in questo modo al massimo le potenzialità del gioco.



Dal 29 settembre sarà quindi possibile provare in maniera gratuita il gioco. 3DClouds per l’occasione ha creato un kart brandizzato ‘Milan Games Week’, per celebrare l’evento più importante dedicato ai videogiochi in Italia. La demo consentirà di correre lungo 4 tracciati differenti sfruttando le abilità di altrettanti personaggi ed altre modalità sbloccate. Una demo che concederà quindi la possibilità di provare il gioco, e farsi un’idea delle potenzialità del titolo.